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Son dakika: Şanlıurfa'da askeri aracı taşlayan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: Şanlıurfa'da askeri aracı taşlayan 6 şüpheli gözaltına alındı

19.02.2022 16:03
Son dakika: Şanlıurfa'da askeri aracı taşlayan 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasında askeri aracı taşlayan 6 şüpheli 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasında askeri aracı taşlayan 6 şüpheli 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz Salı günü Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.'yı gözaltına aldı.

Olayın büyümemesini önlemek için Büyük Ağacı Mahallesinde devriye atan jandarma aracı ve araç içerisindeki görevli askeri personel ve koruyuculara taş attığı öne sürülen Ş.T., A.T., H.T., A.T., H.T ve M.T. 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Son dakika: Şanlıurfa'da askeri aracı taşlayan 6 şüpheli gözaltına alındı Son dakika: Şanlıurfa'da askeri aracı taşlayan 6 şüpheli gözaltına alındı Ulaş Kaymakamı Baş, gece görev yapan ekipleri ziyaret etti Ulaş Kaymakamı Baş, gece görev yapan ekipleri ziyaret etti Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı

Şanlıurfa, Jandarma, Salı, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'da askeri aracı taşlayan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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