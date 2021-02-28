ŞANLIURFA - Bir eve silahlı saldırı - Son Dakika

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir eve kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde Nusret K'ya ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabanca ile ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken, mermilerin evin balkonuyla bir iş yerine isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, saldırı sonrası otomobille uzaklaşan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.