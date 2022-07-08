Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan yakınını ziyarete giden Muhittin B, cezaevi önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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