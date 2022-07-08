Son dakika... Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika... Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

08.07.2022 10:43
Son dakika... Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haber: Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan yakınını ziyarete giden Muhittin B, cezaevi önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Muhittin B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Muhittin B'nin cesedi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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