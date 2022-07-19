Son dakika haber: Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

19.07.2022 16:14
Son dakika haber: Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolunun 90'ıncı kilometresinde meydana geldi. Fatih Kaya yönetimindeki 60 ABN 046 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince Kaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü öldü Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:08:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement