Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Atış ve yanında bulunan oğlu Muhammed Atış (16) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa 'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü - Son Dakika

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