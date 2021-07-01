Son dakika... Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

İncelemenin ardından traktörün altından çıkarılan Kaya'nın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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