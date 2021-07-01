Son dakika... Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Kırsal Yağışlı Mahallesi'nde inşaat halindeki evinin temeline traktörle taş dolduran Hacı Yusuf Kaya, evin duvarının çökmesi sonucu devrilen aracın altında kaldı.
Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından traktörün altından çıkarılan Kaya'nın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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