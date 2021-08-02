Son dakika... Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılarak düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılarak düşen kişi yaşamını yitirdi.
Merkez Eyyübiye ilçesi Külünce Mahallesi'nde arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan Ahmetto el Hasan (30) akıma kapıldı.
Akımın etkisiyle direkten düşen Hasan, ağır yaralandı.
Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hasan'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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