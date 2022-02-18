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Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika

Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

18.02.2022 11:05
Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 16 zanlıdan 7'si tutuklanırken 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahsa ise ev hapsi verildi.

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 16 zanlıdan 7'si tutuklanırken 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahsa ise ev hapsi verildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında aktif görevde olan avukat, polis, doktor ve özel sektör çalışanlarının olduğu 16 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlıya ise ev hapsi verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama
Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama
Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Terör, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika


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