ŞANLIURFA'DA FİRARİ ŞÜPHELİ İLE JANDARMADAN KAÇIRMAYA ÇALIŞAN 5 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, 'kasten yaralama' suçundan aranan Hüseyin B. ile kaçmasını sağlamak için jandarmaya direnen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şüphelilere yönelik çalışmada, hakkında 'kasten yaralama' suçundan aranması bulunan Hüseyin B.?nin, kırsal Nusretiye Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon yaptı. Jandarmanın mahalleye geldiğini gören Hüseyin B.'nin yakınları, kaçması için ekiplere karşı koyarak, arbede çıkardı. Jandarma ekipleri de mukavemet gösteren 5 kişi ile birlikte Hüseyin B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.