Son Dakika | Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yarış atı kurtarıldı
26.03.2021 17:24
Son dakika 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde foseptik çukuruna düşen yarış atı, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde foseptik çukuruna düşen yarış atı, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Yalınca Mahallesi'nde yaşandı. Kırsalda otlanan Arif Laçin'e ait yarış atı foseptik çukuruna düştü. Sahibi ve çevredekilerin çabası atı çukurdan çıkaramayınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, atın beline bağladığı halatla, foseptik çukurundan vinç yardımı ile atı çıkardı. Çukurdan çıkarılan at, sahibine teslim edildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti! Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti