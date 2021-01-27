18 yaşındaki genç kızın feci şekilde can verdiği kaza kamerada - Son Dakika

18 yaşındaki genç kızın feci şekilde can verdiği kaza kamerada
27.01.2021 00:53
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Elif Bereket otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Akşam saatlerinde Karaköprü mahallesinde evine gitmekte olan Elif Bereket yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.
METRELERCE HAVAYA UÇTU
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız, yola savuruldu. Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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