ŞANLIURFA'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 17 GÖZALTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, göçmenlerin yasa dışı yollarla sınırdan geçirildiği bilgisi üzerine harekete geçen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırındaki Ceylanpınar, Akçakale ve Harran ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte Suriye kimliği ile pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.