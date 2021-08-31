Son dakika: ŞANLIURFA'DA, HASTANEDEN HIRSIZLIK - Son Dakika

ŞANLIURFA'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki korona virüs hastalarının yattığı servise giren kişi ya da kişiler, hasta ve refakatçilerine ait 5 cep telefonu çaldı.

Olay, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, korona irüs hastalarının tedavi edildiği odalara giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hasta ve refakatçilerine ait 5 cep telefonunu çaldı. Cep telefonlarının çalındığını fark eden şahıslar hastane yönetimi ile polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçene ekipler, hastanede ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları üzerinde inceleme yaptı. Çalışmalar kapsamında polis odalara girip 5 cep telefonu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.