ŞANLIURFA - İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Merkez Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'ndeki bir sitenin inşaatında çalışan Osman Çiçek (40), binanın 5. katında dengesini kaybederek yere düştü.
Arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiçek'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Diyarbakırlı olan Çiçek'in çalışmak için kente geldiği ve cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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