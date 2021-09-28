Son dakika! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Polis ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Haşim Mustafa Türk (58), Eski Urfa Caddesi'ndeki iş yerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan