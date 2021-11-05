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Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu

05.11.2021 01:36

Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası bulduŞANLIURFA'da kağıt toplayıcısı otogarda bulunan çöp konteynerinden karton almaya çalıştığı sırada poşet içinde patlamamış taarruz tipi el bombası buldu.

Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu

ŞANLIURFA'da kağıt toplayıcısı otogarda bulunan çöp konteynerinden karton almaya çalıştığı sırada poşet içinde patlamamış taarruz tipi el bombası buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, otogarın giriş ve çıkışı araç ile yayalara kapatıldı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre sepetli motosikletiyle otogardaki çöp konteynerlerinde kağıt toplayan kişi, poşet içerisinde patlamamış el bombası görmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Çöpte bomba olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, otogar araç ve yayalara kapatıldı. Bomba imha uzmanları, bölgede uzaktan kumandayla patlamaya karşı jammer ile sinyal kesti. Ardından çöpteki menşeisi öğrenilmeyen taarruz tipi el bombası güvenli şekilde alınarak, incelenmek üzere emniyette götürüldü. Polis, kağıt toplayıcısının ifadesine başvurmak için emniyette götürdü. El bombasını çöpe atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu
Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu

Güvenlik Görevlisi, El Bombası, Tragger, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı otogardaki çöp konteynerinde el bombası buldu - Son Dakika
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