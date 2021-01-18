Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsmet Uslu idaresindeki 63 VA 354 plakalı kamyon, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu Yaslıca kavşağında Ali Aykut Fırat (25) yönetimindeki 07 ABR 036 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Büşra (22) ve Cemal Fırat (60) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Fırat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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