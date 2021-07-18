ŞANLIURFA - Kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nadir Ekin (52) yönetimindeki 61 JA 090 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan kara yolunun 15'inci kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Ekin ile araçta bulunan Ramazan Özay (27), Kadir Özdemir (28), Mesut Budak (25) ve Mehmet Karakul (31) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mesut Budak ve Mehmet Karakul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.