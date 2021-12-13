Son dakika: Şanlıurfa'da kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan köpek, Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Marangozcular ve Keresteciler Sitesi yakınlarındaki boş kanalizasyon borusuna bir köpeğin düştüğünü fark edenler, hayvanı kendi çabalarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

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