Son dakika: Şanlıurfa'da kayıp Muharrem, arazide vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika: Şanlıurfa'da kayıp Muharrem, arazide vurulmuş olarak ölü bulundu

25.03.2022 13:47
Son dakika: Şanlıurfa'da kayıp Muharrem, arazide vurulmuş olarak ölü bulundu

Son dakika haber... ŞANLIURFA'da, 3 gündür haber alınamayan Muharrem Aksan'ın (16) boş arazide, mermi izi olan cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'da, 3 gündür haber alınamayan Muharrem Aksan'ın (16) boş arazide, mermi izi olan cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam Çalışkan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Muharrem Aksan, 3 gün önce kayboldu. Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından aranan Aksan, yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı. Boş arazide dün akşam hareketsiz yatan kişiyi görenler ise durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yaptıkları incelemede, mermi izi bulunan cansız bedenin Muharrem Aksan'a ait olduğunu belirledi. Muharrem Aksan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da kayıp Muharrem, arazide vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Şanlıurfa'da kayıp Muharrem, arazide vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika
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