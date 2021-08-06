Son dakika... Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı yaptıran gençler, çekilişle kazandıkları hediyelerini alıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında talihliler hediyelerini alıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklığı artırmak ve genç nüfusu aşı olmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanyadan hediye kazanan gençlere hediyeleri teslim ediliyor.

Bisiklet almaya hak kazanan ve valilik binasına gelerek hediye bisikletini teslim alan Mehmet Akkuş, aşı olduktan sonra böyle bir hediye kazanmayı beklemediğini, isminin geçen hafta çekilen kurada çıktığını sonradan öğrendiğini belirtti.

Kentteki gençleri aşı olmaya çağıran Akkuş, kampanya nedeniyle Vali Abdullah Erin'e teşekkür etti.

Şanlıurfa'da aşılama oranının yüzde 50'nin üzerine çıkana kadar, her perşembe günü yapılacak çekilişlerde 5 bisiklet, 5 tablet ve üniversitede eğitim gören 2 kişiye burs ile 15 kişiye bir günlük Halfeti gezisi hediye ediliyor.