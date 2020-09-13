Son dakika! Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik denetimler devam ediyor.

Haliliye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki semt pazarlarında salgından korunma amacıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrolü yaptı.

Pazarda alış veriş yapan vatandaşların ateşlerini ölçen ekipler, tedbirlere uymayanları uyardı.

Ekipler, pazar alanında salgınla ilgili tedbirler dışında ürünlerin fiyatına yönelik de denetim gerçekleştirdi.