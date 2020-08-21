Son Dakika | Şanlıurfa'da Kovid-19 önlemleri

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki çalışmaları devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin dezenfekte ekipleri, Esentepe Mahallesinde yol, kaldırım, çöp konteynerleri ve binalarda sterilizasyon çalışması yaptı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, pandemiyle mücadelede kendi üzerilerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan maske ile mesafe kurallarına uymalarını ve kişisel hijyene dikkat etmelerini istedi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:55

Kaynak: AA

Son Dakika

Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu

Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın doğal gaz açıklamasını sevinçle karşıladı

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu

Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek

Yine maganda terörü! Bayrak asarken az daha canından oluyordu

Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, hafta sonu imza için İtalya'ya gidiyor

Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti

Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır

Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu