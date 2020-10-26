Son dakika... Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara kesilen ceza 50 milyon lirayı aştı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara uygulanan cezaların 50 milyon lirayı aştığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik artırılan denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda 1523 personelden oluşan 298 ekip, alanda çalışma yapıyor.

Ekipler, kentteki en işlek cadde, sokak ve parklarda vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralı konusunda uyarıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen iş yeri ve kişiler hakkında işlem yapılarak ceza uygulanıyor.

Salgın sürecinin başladığı mart ayından bu yana yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayanlara yönelik uygulanan ceza miktarı 50 milyon 531 bin 405 liraya ulaştı.

Açıklamada ayrıca, denetimlerin kararlılıkla süreceği vurgulandı.