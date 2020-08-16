Son dakika... Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 76 bin 892 lira ceza kesildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme ve kişilere 76 bin 892 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 Ağustos'ta Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı koronavirüs denetimlerinde kentteki 3 bin 64 riskli alan kontrol edildi.

Ekipler, evde izolasyon tedbiri uygulanan bin 315 adreste denetleme yaptı ve karantina kurallarına uymayarak ikametgahlarından ayrılan 7 kişiye evlerine çağırarak 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Kurallara uymadıkları tespit edilen 28 işletme ve 85 kişiye 76 bin 892 lira ceza uygulandı.