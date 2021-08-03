Şanlıurfa'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir çocuğun seyir halindeki bir minibüsün açık kapısından ayağını sarkıtarak yolcular yapması tehlike oluşturdu.

Şanlıurfa- Akçakale kara yolunda seyir halindeki bir minibüste yolculuk yapan bir çocuk, aracın orta kapısı açarak yolculuk yapmaya başladı.

Bir süre sonra ayağını da sarkıtan çocuk, yolculuğa bu şekilde devam ederek tehlikeye aldırış etmedi. Çocuğun bu şekilde yolculuk yapması diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Bu sırada bir sürücü de çocuğun tehlikeli yolculuğunu cep telefonuyla kaydetti.

Bu şekilde yolcuğa devam eden çocuğun bulunduğu minibüs, daha sonra gözden kayboldu.