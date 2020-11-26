Son dakika... Şanlıurfa'da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Kendirciler Mahallesinde kuyuda kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 metre derinliğindeki ve içinde su bulunmayan kuyudaki kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kuyuya inerek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kediye su veren ekipler, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
- Kaynak: AA
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