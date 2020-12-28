Son dakika! Şanlıurfa'da manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika! Şanlıurfa'da manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk öldü
28.12.2020 15:19
Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kırsal Uzunpınar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 63 N 6900 plakalı traktörünü park etmeye çalışan Süleyman K, geri manevra yaptığı sırada oynayan oğlu Bedirhan K'yi fark etmedi.
Traktöre bağlı römorkun altında kalarak yaralanan 2 yaşındaki Bedirhan K, 112 Acil Servis ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Erzurumspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Sissoko için yasal işlem başlattı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı "Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi Mardin'de yetiştirilen 7 kilo 625 gramlık turp şaşırttı Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu