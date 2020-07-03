Son dakika! Şanlıurfa'da maske dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Son dakika! Şanlıurfa'da maske dağıtımı sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da sirkülasyon ve yoğunluğun yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da sirkülasyon ve yoğunluğun yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor. Toplu alanlarda sosyal mesafeyle ilgili olarak gerekli uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, ateş ölçer cihazlarla denetimlerini sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şanlıurfa'da maske dağıtımı sürüyor - Son Dakika

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