Son dakika... Şanlıurfa'da 'miras' kavgası kamerada - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, aralarında 18 yıllık miras davası bulunan kardeşlerden Aziz D., ailesiyle gittiği kız kardeşlerinin mahallesinde taş ve sopalarla eve ve otomobile zarar verdi. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, baba ve annelerinden kalan 18 yıllık miras davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Aziz D., ablası Gülçin K. ve kız kardeşi Hatice A. ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz D., eşi ve çocuklarını da yanına alarak kız kardeşlerinin evine gitti. Kız kardeşlerinin kapıyı açmaması üzerine Aziz D. ve beraberindekiler ellerinde bulunan taş ve sopa ile ev ve binanın önünde bulunan otomobile zarar verdi. Kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

O ANLAR KAMERADAGörüntülerde; kavgada sopa ve kaldırım taşlarıyla ev ile otomobile zarar verilmesi, bir kişinin ise otomobilin üstüne çıkarak zıplaması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.