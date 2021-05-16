Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ahmet A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Akçakale-Suruç yolunun 12. kilometresinde İbrahim Elet'in (22) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Elet, ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Elet, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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