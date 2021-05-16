112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Elet, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı

Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek