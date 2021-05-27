Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Nurettin Toprak (26) idaresindeki 07 AHZ 749 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Amine (31), Abdulaziz (29), Ayşe (27), Arya Lina (2) ve Aleyna Toprak (1) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aleyna bebek müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika