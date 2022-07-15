ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

15.07.2022 20:49

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde Cihan B'nin (25) kullandığı 63 PV 009 plakalı otomobile, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Cihan B, çevredeki vatandaşlarca kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Bu arada olay anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki Cihan B'nin otomobiline yaklaşan başka bir otomobilin aracının önünü kesmesi ve silahla ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşması ile çevredeki insanların kaçması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika

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