Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Asoğlu'nun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Aliye Asoğlu'na (55) çarptı.

Şanlıurfa 'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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