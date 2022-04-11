Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Eyyübiye ilçesi TOKİ kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Vahit İçten'e (65) çarptı.

Ağır yaralanan İçten, kazayı görenlerin çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan İçten'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.