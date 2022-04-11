Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

11.04.2022 02:37
Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Eyyübiye ilçesi TOKİ kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Vahit İçten'e (65) çarptı.

Ağır yaralanan İçten, kazayı görenlerin çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan İçten'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
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