Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

07.10.2022 23:06
Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yılmaz Altındaş idaresindeki 63 AL 775 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde Ahmet E. yönetimindeki pamuk yüklü 63 AED 216 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Altındaş hayatını kaybetti, kamyon şoförü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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