ŞANLIURFA - Polis ekipleri mağaralara bölgesinde denetim yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki mağaralar bölgesinde, özel harekat polislerinin de katılımıyla uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 312 polisin katılımıyla, Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerindeki mağaralar, metruk binalar ve araçların giremediği dar sokaklar eş zamanlı arandı.

Bölgeye giden yollar ekipler tarafından tutulurken, araçlar da dedektör köpeği "Met"in yardımıyla kontrol edildi. Bir otomobilde yapılan aramada, koltuğun altına gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler, GBT sorgusunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamada, 73 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 2 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 34 mermi, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 3 hacizli araç ve 3 hacizli motosiklet de ele geçirildi. Ayrıca 3 araç trafikten men edildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.