Son dakika... Şanlıurfa'da rögara düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika

Hayvanın zarar görmemesi için dikkatli davranan görevliler, kuyudan köpeği çıkardı.

Ekipler, hayvanı bulunduğu yerden kurtarmak için yaklaşık 10 metre aşağıya ip merdiven yardımıyla indi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde okuldan dönen öğrenciler, rögardan köpek sesi duyunca durumu itfaiyeye bildirdi.

Şanlıurfa 'da rögara düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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