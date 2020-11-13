Son dakika... Şanlıurfa'da rögara düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika... Şanlıurfa'da rögara düşen köpek kurtarıldı

13.11.2020 17:33
Son dakika... Şanlıurfa'da rögara düşen köpek kurtarıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da rögara düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da rögara düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde okuldan dönen öğrenciler, rögardan köpek sesi duyunca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, hayvanı bulunduğu yerden kurtarmak için yaklaşık 10 metre aşağıya ip merdiven yardımıyla indi.

Hayvanın zarar görmemesi için dikkatli davranan görevliler, kuyudan köpeği çıkardı.

Ekipler, köpeğe su verdikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şanlıurfa'da rögara düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika


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