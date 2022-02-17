Üye Girişi
Son dakika: Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi saldırısı şehitleri anıldı - Son Dakika

Son dakika: Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi saldırısı şehitleri anıldı

17.02.2022 12:20
Son dakika: Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi saldırısı şehitleri anıldı

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete törenle anıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete törenle anıldı.

Şehit Günak ve Kete için ilk tören, Viranşehir Adliyesi'nde yapıldı.

Törende Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve diğer katılımcılar, adliyede oluşturulan Şehitler Köşesi'ne karanfil bıraktı.

Heyet daha sonra şehit İbrahim Kete'nin Karatepe Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Acılı aileyi evinde de ziyaret eden heyet üyeleri, şehidin çocuklarına da hediye verdi.

Günak da kent merkezindeki mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Şehit Günak'ın ailesi de protokol üyeleri tarafından evinde ziyaret edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
500

Viranşehir, Şanlıurfa, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi saldırısı şehitleri anıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
12:16 17 Şubat 2022 Perşembe günü yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 825 liradan işlem görüyor
12:14 FETÖ şüphelisi, dolabın arkasında gizlenebileceğini düşünüyordu! İşte böyle yakalandı
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
11:41 Yüzüğün fiyatı evlenme teklifinin önüne geçti! Oğuzhan Koç bonkör çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:29:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi saldırısı şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement