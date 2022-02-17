Son dakika: Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi saldırısı şehitleri anıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete törenle anıldı.

Şehit Günak ve Kete için ilk tören, Viranşehir Adliyesi'nde yapıldı.

Törende Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve diğer katılımcılar, adliyede oluşturulan Şehitler Köşesi'ne karanfil bıraktı.

Heyet daha sonra şehit İbrahim Kete'nin Karatepe Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Acılı aileyi evinde de ziyaret eden heyet üyeleri, şehidin çocuklarına da hediye verdi.

Günak da kent merkezindeki mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Şehit Günak'ın ailesi de protokol üyeleri tarafından evinde ziyaret edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.