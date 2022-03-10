Son dakika gündem: Bakanlar Soylu ve Dönmez, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'da dün silahla ateş açılması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesi, İstanbul'daki babaevine getirildi.

Şehidin Ümraniye Esenevler Mahallesi'ndeki babaevinin önünde taziye çadırı kuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de çadıra geldi.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, ateşin düştüğü yeri yaktığını belirterek, "Büyük bir acı, sizin evladınız şimdi bütün milletin evladı. Allah sabır versin. Allah orada, cennette buluşmak nasip etsin" diye konuştu.

Bakan Dönmez ise "Allah sabırlar versin. Rabbim şehidimizin şehadetini kabul eylesin" dedi.

Taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bir süre sonra şehit Binici'nin Türk bayrağına sarılı tabutu babaevinin önüne getirildi. Buradaki törene, şehidin eşi Şeydanur, 4 yaşındaki oğlu Kuzey Siraç, babası Yakup, annesi Yasemin Binici ile yakınları, görev arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit ailesinin tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Helallik alınması ve dualar okunmasının ardından şehidin cenazesi morga götürülmek üzere cenaze aracına alındı. Bu sırada bakanlar Soylu ve Dönmez de tabuta omuz verdi.

Cenaze yarın toprağa verilecek

Cenazenin, yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açılmış, yaralanan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt, kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.