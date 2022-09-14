İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal mahallede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 1 tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait 3 şarjör ve 130 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI - Son Dakika

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