Son Dakika | ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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Son Dakika | ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI

14.09.2022 17:36
Son Dakika | ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal mahallede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 1 tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait 3 şarjör ve 130 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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