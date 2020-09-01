Son Dakika: Şanlıurfa'da silahlı kavgada, 2 kardeş vurularak yaralandı - Son Dakika

Olay, Yenice Mahallesi'nde bulunan buğday pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazarda karşılaşan 2 grup arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan birinin ateşlediği tabancadan çıkan mermiler Mehmet Emin Kahramanoğlu ile kardeşi Ahmet Kahramanoğlu'na isabet etti.

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