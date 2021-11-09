Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K. ve A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırsal Karakuzu Mahallesi'nde akraba iki grup arasında başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç