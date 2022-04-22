Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hayriye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabanca ve av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Ferhat Karavar (29), Aziz Demir (30) ve Ferhat Genç (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit etti, mahallede güvenlik önlemi aldı.