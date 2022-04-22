Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

22.04.2022 20:36
Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hayriye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabanca ve av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Ferhat Karavar (29), Aziz Demir (30) ve Ferhat Genç (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit etti, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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