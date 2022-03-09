Son dakika: Şanlıurfa'da silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesindeki Ortadoğu Sağlık Merkezi Kavşağı'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı olay yerinde incelemelerde bulundu.