Son Dakika | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

01.07.2022 17:44
Son Dakika | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında düşen çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında düşen çocuk hayatını kaybetti.

Şükürali Mahallesi'nde sulama kanalı çevresinde oynayan 12 yaşındaki H.D. dengesini kaybederek kanala düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce kanalda yapılan aramada H.D. düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu.

Sudan çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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