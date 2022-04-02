Son dakika... Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

02.04.2022 13:43
Son dakika... Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da biri propaganda, 5'i terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da biri propaganda, 5'i terör örgütü PKK/ YPG'ye üye olmak suçundan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince, Şanlıurfa merkez, Viranşehir, Ceylanpınar, Hilvan ve Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda biri propagandadan, 5 kişi ise örgüt üyeliğinden olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Propaganda, Şanlıurfa, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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