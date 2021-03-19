Son dakika haber: ŞANLIURFA Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu 7 gözaltı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu 7 gözaltıŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda örgütün istihbarat emiri oldukları ve canlı bomba eylemine katılacak kişileri seçtikleri belirtilen 7 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu 7 gözaltı ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda örgütün istihbarat emiri oldukları ve canlı bomba eylemine katılacak kişileri seçtikleri belirtilen 7 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kent merkezi ve Akçakale ilçesinde Özel Hareket polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri, canlı bomba eylemine katılacak kişileri seçtikleri, örgüte yeni katılacaklara eğitim verdikleri, sözde istihbarat emirliği yaptıkları, terör örgütü adına finansal faaliyetler gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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