Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında H.E, T.T, M.Y. ile Ö.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.
Şüpheli Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:33 - Kaynak: AA
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