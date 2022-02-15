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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 gözaltı

15.02.2022 14:26
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik Viranşehir, Suruç, Bozova, Ceylanpınar ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Terör, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika


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